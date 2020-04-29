Англия

Француз в скором времени может переехать на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед и Арсенал всерьез заинтересованы в услугах нападающего Монако Виссама Бен Йеддера, утверждает L'Equipe.

По данным источника, французский футболист покинет "монегасков", если клуб останется вне Лиги чемпионов на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что на форварда претендует целый ряд европейских команд, среди которых Атлетико, Реал, Манчестер Сити и другие. Отмечается, что Арсенал и Манчестер Юнайтед проявляют наиболее предметный интерес.

В текущем сезоне в Лиге 1 Бен Йеддер провел 26 матчей, в которых забил 18 голов и отличился 6 результативными передачами.