Франция

Форвард Монако пользуется спросом среди других команд.

Виссам Бен Йеддер может сменить клубную прописку летом, сообщает AS.

По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован ряд европейских клубов, среди которых Реал, Атлетико, Валенсия, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль и другие команды.

Бен Йеддер весьма вероятно покинет Монако, если "монегаски" не попадут в еврокубки.

В текущем сезоне в Лиге 1 Бен Йеддер провел 26 матчей, в которых забил 18 голов и отличился 6 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона дважды пыталась подписать Бен Йеддера.

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