Англия

Действующий победитель Лиги чемпионов Ливерпуль находится на четвертом месте.

Школа менеджмента Ливерпульского университета провела исследование относительно рыночной стоимости всех клубов АПЛ и разместила соответствующий рейтинг на своем официальном сайте.

Согласно данным, самым дорогим клубом Прембер-лиги стал Тоттенхэм, чья стоимость составляет 2,567 млрд фунтов. Действующий чемпион Англии Манчестер Сити оказался вторым (2,186 млрд), Манчестер Юнайтед третьим (2,080 млрд), а действующий чемпион Европы Ливерпуль четвертым (1,553 млрд).

Столь высокого показателя "шпоры" сумели добиться благодаря тому, что тратят на зарплаты футболистов лишь 39% своего бюджета (к примеру, у Лестера данный показатель — 84%).

Увеличение стоимости Тоттенхэма на 21% за последний год эксперты связывают с экономией клуба, которая велась на фоне строительства нового стадиона. Таким образом "лиловые" были всего 22 млн фунтов на новых футболистов за последний год. Также значительную роль в динамике роста сыграл выход команды в Лигу чемпионов, который помог клубу заработать внушительную сумму.

Также специалисты уведомляют, что с начала текущего года акции некоторых топ-клубов на бирже значительно снизились. К примеру, акции Манчестер Юнайтед подешевели примерно на 30%.

Стоит отметить, что в список 20 самых дорогих клубов Англии вошло 17 представителей текущего сезона АПЛ и 3 команды из Чемпионшипа (Фулхэм, Кардифф Сити, Хаддерсфилд). Вне первой двадцатки оказались три команды АПЛ (Шеффилд Юнайтед, Астон Вилла, Норвич Сити).

20 самых дорогих клубов Англии (стоимость — в Фунтах стерлингов):

1. Тоттенхэм — 2,567 млрд

2. Манчестер Сити — 2,186 млрд

3. Манчестер Юнайтед — 2,080 млрд

4. Ливерпуль — 1,553 млрд

5. Арсенал — 1,374 млрд

6. Челси — 1,231 млрд

7. Вулверхэмптон — 458 млн

8. Ньюкасл — 387 млн

9. Бернли — 350 млн

10. Лестер — 304 млн

11. Уотфорд — 279 млн

12. Фулхэм — 276 млн

13. Саутгемптон — 269 млн

14. Эвертон — 257 млн

15. Вест Хэм — 248 млн

16. Кардифф Сити — 223 млн

17. Кристал Пэлас — 200 млн

18. Брайтон — 187 млн

19. Хаддерсфилд — 178 млн

20. Борнмут — 99 млн