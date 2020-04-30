Англия

Хавбек "синих" рассказал, на примере какого игрока он учится футболу.

Полузащитник Челси Билли Гилмор поведал, какие футболисты оказали самое большое влияние на становление его карьеры.

"Когда я был совсем молодым, я обычно смотрел на Роналду и Месси, как и все, но когда я начал больше анализировать свою игру и видеть, в каком направлении я буду прогрессировать, я видел желаемый стиль в Иньесте, Фабрегасе и Хави".

"Бускетс — самый яркий пример, Когда мы смотрите матч Барселоны, вы практически не замечаете его. Но когда начинаешь Бускетса изучать индивидуально, то понимаешь, что вся игра строится вокруг него".

"Это тот тип игроков, на которых я всегда смотрел, и просто хотел быть похожим на него по стилю", — сказал Гилмор Sky Sports.

Ранее молодой шотландец заявил, что его главный кумир — это экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста.