Англия

Немецкий защитник высказался о ситуации в турнирной таблице АПЛ.

Английская Премьер-лига, как и многие европейские чемпионаты, в данный момент находятся на паузе из-за пандемии коронавируса. Франция и Нидерланды уже официально объявили о досрочном завершении сезона, но в Англии этот вопрос остается открытым.

Ливерпуль — безоговорочный лидер турнирной таблицы, но даже этот факт не гарантирует мерсисайдцам золотые медали, если кампанию окончательно отменят. Впрочем, защитник Челси Антонио Рюдигер уверен, что команда Юргена Клоппа заслуживает стать чемпионом по итогам текущего сезона.

"Честно говоря, насколько я могу судить, можно отдать чемпионство Ливерпулю. Они заслужили этот титул. Команда провела отличный сезон, поэтому закономерно возглавляет турнирную таблицу. Сейчас я даже не могу вспомнить, сколько они набрали очков".

"Ливерпуль в любом случае выиграл бы АПЛ, поэтому с этической точки зрения титул должен принадлежать им. Конечно, я надеюсь, что мы завершим сезон по спортивному принципу. Однако, если мы продолжим играть, и будет опасность, которую мы проигнорируем, то это будет на моей совести", — заявил Рюдигер в интервью ZDF.

Напомним, ранее Антонио Рюдигер составил символическую сборную футболистов, против которых труднее всего играть.

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