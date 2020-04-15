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Цетрбек Челси включил в свою символическую команду Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Центральный защитник Челси Антонио Рюдигер составил символическую сборную самых сильных футболистов, против которых ему приходилось играть на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

Немецкий центрбек, помимо Челси, ранее защищал цвета Ромы в итальянской Серии А, а также Штутгарта в немецкой Бундеслиге. К слову, в составе Рюдигера место нашлось как Криштиану Роналду, так и Лионелю Месси.

Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария);

Защитники: Аарон Ван-Биссака (Манчестер Юнайтед), Серхио Рамос (Реал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Эндрю Робертсон (Ливерпуль);

Полузащитники: Нголо Канте (Челси), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Андрес Иньеста (Виссел Кобе);

Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус), Серхио Агуэро (Манчестер Сити).

Напомним, ранее Жозе Моуриньо составил символическую сборную игроков, с которыми он работал.

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