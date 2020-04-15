Центральный защитник Челси Антонио Рюдигер составил символическую сборную самых сильных футболистов, против которых ему приходилось играть на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

Немецкий центрбек, помимо Челси, ранее защищал цвета Ромы в итальянской Серии А, а также Штутгарта в немецкой Бундеслиге. К слову, в составе Рюдигера место нашлось как Криштиану Роналду, так и Лионелю Месси.

Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария);

Защитники: Аарон Ван-Биссака (Манчестер Юнайтед), Серхио Рамос (Реал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Эндрю Робертсон (Ливерпуль);

Полузащитники: Нголо Канте (Челси), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Андрес Иньеста (Виссел Кобе);

Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус), Серхио Агуэро (Манчестер Сити).

Напомним, ранее Жозе Моуриньо составил символическую сборную игроков, с которыми он работал.

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