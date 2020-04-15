Цетрбек Челси включил в свою символическую команду Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Антонио Рюдигер, Getty Images
15 апреля 2020, 10:59
Центральный защитник Челси Антонио Рюдигер составил символическую сборную самых сильных футболистов, против которых ему приходилось играть на протяжении всей своей профессиональной карьеры.
Немецкий центрбек, помимо Челси, ранее защищал цвета Ромы в итальянской Серии А, а также Штутгарта в немецкой Бундеслиге. К слову, в составе Рюдигера место нашлось как Криштиану Роналду, так и Лионелю Месси.
Вратарь: Мануэль Нойер (Бавария);
Защитники: Аарон Ван-Биссака (Манчестер Юнайтед), Серхио Рамос (Реал), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Эндрю Робертсон (Ливерпуль);
Полузащитники: Нголо Канте (Челси), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Андрес Иньеста (Виссел Кобе);
Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус), Серхио Агуэро (Манчестер Сити).
Напомним, ранее Жозе Моуриньо составил символическую сборную игроков, с которыми он работал.
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