В сезоне-2020/21 могут обойтись без одного из турниров.
Кубок английской лиги, Getty Images
01 мая 2020, 17:19
В Англии не исключают, что сезон может быть не доигран, сообщает Daily Mail.
В таком случае самым реалистичным вариантом является то, что лига будет расширена до 23 команд, а ввиду этого туров будет не 38, а 44.
Таким образом, жертвой может стать турнир Кубок лиги, который при таком сценарии будет отменен.
Напомним, что Кубок английской лиги разыгрывается с сезона-1960/61.
Ранее Пеп Гвардиола заявил, что Кубок лиги нужно отменить.
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