Англия

В сезоне-2020/21 могут обойтись без одного из турниров.

В Англии не исключают, что сезон может быть не доигран, сообщает Daily Mail.

В таком случае самым реалистичным вариантом является то, что лига будет расширена до 23 команд, а ввиду этого туров будет не 38, а 44.

Таким образом, жертвой может стать турнир Кубок лиги, который при таком сценарии будет отменен.

Напомним, что Кубок английской лиги разыгрывается с сезона-1960/61.

Ранее Пеп Гвардиола заявил, что Кубок лиги нужно отменить.

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