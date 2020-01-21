Англия

Главный тренер Манчестер Сити недоволен плотным графиком своей команды.

Пеп Гвардиола предлагает отказаться от проведения Кубка английской лиги, сообщает The Guardian. По мнению тренера, слишком напряженный график способствует травмам футболистам. В качестве примера испанец привел недавние повреждения Харри Кейна и Маркуса Рашфорда.

"Отмените соревнования, уберите этот турнир. Так меньше игр, меньше соревнований, меньше команд, больше качества, меньше количества. Люди могут жить без футбола некоторое время. Это слишком много", – предлагает Гвардиола.

"Начните сезон позже, после лета. У нас есть одна игра в неделю в течение длительного времени, а затем, после, мы начинаем проводить две или три встречи в неделю. В феврале одну неделю [играем], одну неделю [играем], две недели перерыв. У нас есть две игры за две недели, после чего у нас 72 игры за одну неделю. Это немного странно", – возмущается тренер Манчестер Сити.

Также Гвардиола считает, что в настоящее время сборная Англии страдает от напряженного календаря: "С таким количеством игр игроки ломаются. Я не удивлен. Мне очень жаль Кейна и Рашфорда. Руководители должны подумать об этом, все менеджеры жаловались на это, а им все равно. Расстояние два или три дня, снова и снова. Игроки страдают. Они хотят преуспеть. Клубы испытывают большое давление, чтобы выиграть или попасть в Лигу чемпионов, а мы толкаем и толкаем. Тело говорит: остановись, этого достаточно".

Напомним, в нынешнем сезоне Манчестер Сити продолжает борьбу за победу в Кубке английской лиги. В первом полуфинале "горожане" на выезде обыграли в дерби Юнайтед 3:1. В другой паре Лестер и Астон Вилла разошлись ничьей 1:1.