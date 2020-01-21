Главный тренер Манчестер Сити недоволен плотным графиком своей команды.
Хосеп Гвардиола, getty images
21 января 2020, 18:31
Пеп Гвардиола предлагает отказаться от проведения Кубка английской лиги, сообщает The Guardian. По мнению тренера, слишком напряженный график способствует травмам футболистам. В качестве примера испанец привел недавние повреждения Харри Кейна и Маркуса Рашфорда.
"Отмените соревнования, уберите этот турнир. Так меньше игр, меньше соревнований, меньше команд, больше качества, меньше количества. Люди могут жить без футбола некоторое время. Это слишком много", – предлагает Гвардиола.
"Начните сезон позже, после лета. У нас есть одна игра в неделю в течение длительного времени, а затем, после, мы начинаем проводить две или три встречи в неделю. В феврале одну неделю [играем], одну неделю [играем], две недели перерыв. У нас есть две игры за две недели, после чего у нас 72 игры за одну неделю. Это немного странно", – возмущается тренер Манчестер Сити.
Также Гвардиола считает, что в настоящее время сборная Англии страдает от напряженного календаря: "С таким количеством игр игроки ломаются. Я не удивлен. Мне очень жаль Кейна и Рашфорда. Руководители должны подумать об этом, все менеджеры жаловались на это, а им все равно. Расстояние два или три дня, снова и снова. Игроки страдают. Они хотят преуспеть. Клубы испытывают большое давление, чтобы выиграть или попасть в Лигу чемпионов, а мы толкаем и толкаем. Тело говорит: остановись, этого достаточно".
Напомним, в нынешнем сезоне Манчестер Сити продолжает борьбу за победу в Кубке английской лиги. В первом полуфинале "горожане" на выезде обыграли в дерби Юнайтед 3:1. В другой паре Лестер и Астон Вилла разошлись ничьей 1:1.