Англия

Украинец также рассказал, кто был кумиром его детства.

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко, выступающий в Манчестер Сити на позиции левого защитника, поделился мнением касательно того, кто из его партнеров по национальной команде мог бы усилить стан "горожан".

"Николай Матвиенко. Конечно, ему еще нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента (смеется). Есть в Украине и другие талантливые ребята. Например, Цыганков и Миколенко. Не хочу обделить кого-то вниманием. Самое главное — попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы находиться в своей команде и развиваться".

Кроме того, Зинченко рассказал о футболистах, которые были его кумирами в детстве. Украинец отметил нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и легендарного бразильца Роналдиньо, выступавших за Милан.

"Для мальчишек всех возрастов в те годы кумиром был Андрей Шевченко. Я не исключение. Помню, как не спал и ждал матчи Милана... Еще одним моим любимым игроком был Роналдиньо. У меня были его футболки. Таким образом, у меня было два футбольных кумира", — приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ,

Напомним, ранее Александр Зинченко высказался о переносе Евро-2020 на следующий год.

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