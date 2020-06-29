Англия

Вашему вниманию 20 игроков из каждого клуба английского чемпионата, которые не получили или не получают должного признания.

В английской Премьер-лиге выступают звезды мировой величины, которые находятся в объективах телекамер, в центре внимания журналистов и получают любовь болельщиков. Но в каждой команде есть менее звездные игроки, выполняющие огромный объем работы и приносящие большую пользу, но они не пользуются колоссальной популярностью и не получают должного признания.

Football.ua предлагает список недооцененных игроков из каждого клуба АПЛ, которые незаслуженно оставались и остаются в тени.

Арсенал: Оливье Жиру

Позиция: центральный нападающий

Годы в клубе: 2012-2018

Матчи в чемпионате/голы: 180/73

Оливье Жиру всегда был более чем просто завершителем атак. Возможно, его главной проблемой в Арсенале было то, что всегда находился игрок, который перетягивал одеяло на себя. Прибыв в клуб после ухода Робина ван Перси, французу не повезло оказаться на Эмирейтс, когда Тео Уолкотт провел свой самый успешный сезон, а после его успехи затмили Алексис Санчес и Александр Ляказетт.

Но Жиру не вписывался в роль сменщика и резервиста: в пяти из шести сезонов в стане "канониров" его бомбардирские показатели превышали отметку в десять голов, а гол "ударом скорпиона" в матче с Кристал Пэлас или голевая передача на Аарона Рэмси в финале Кубка Англии-2017 демонстрировали разносторонность его талантов.

Астон Вилла: Уилфрид Боума

Позиция: левый защитник

Годы в клубе: 2005-2010

Матчи в чемпионате/голы: 83/1

Нидерландский футболист редко назывался в числе лучших легионеров АПЛ, но на протяжении двух сезонов он был одним из самых уважаемых исполнителей. Ему потребовалось время на адаптацию после того, как его подписал Дэвид О'Лири, и он не сиял, пока Мартин О'Нил не доверил ему место в основе. Но после он стал настоящим усилением левого фланга обороны Астон Виллы, надежно закрывая соперников и подключаясь к атакам. Травма лодыжки в матче Кубка Интертото в 2008 году, к сожалению, поставила крест на его карьере в Астон Вилле. В бирмингемском клубе с тех пор не было левого защитника такого калибра.

Борнмут: Янн Керморган

Позиция: нападающий

Годы в клубе: 2014-2016

Матчи в чемпионате/голы: 61/24

Керморгану было 32, когда он присоединился к команде Эдди Хау из Чарльтона, но француз показал свой класс и подготовил почву для Льюиса Граббана и Каллума Уилсона на пути в АПЛ. Казалось, что достигнуть топ-уровня для него — невыполнимая задача, поскольку в 14 лет у него диагностировали лейкемию, а врачи сомневались, что он сможет ходить, но Керморган боролся за свою карьеру. Особенно продуктивным оказалось его партнерство с Уилсоном, которое помогло каждому из них засиять. Его пребывание в клубе не было продолжительным, но произвело большое впечатление, особенно его хет-трик в дебютном матче с Донкастером. Керморган повесил бутсы на гвоздь в апреле этого года.

Брайтон: Гленн Мюррей

Позиция: нападающий

Годы в клубе: 2008-2011, 2016-настоящее время

Матчи в чемпионате/голы: 255/103

Гленн Мюррей присоединился к Брайтону в 2008 году из Карлайла за 300 тысяч фунтов и за два периода в клубе в трех дивизионах забил более 100 голов, оставив в памяти болельщиков море приятных моментов. Достижения Мюррея не стоит недооценивать, а в 36, по мнению многих, он продолжает оставаться самым опасным игроком команды. Подписав новый контракт с клубом в феврале, Мюррей имеет хорошие шансы, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба и побить рекорд Томми Кука в 123 гола.

Бернли: Эшли Уэствуд

Позиция: полузащитник

Годы в клубе: 2017-настоящее время

Матчи в чемпионате/голы: 88/4

Многие игроки Бернли не получают должного внимания, что часто происходит в клубах, которые прыгают выше своей головы. В полузащите команды трудится неброский, но эффективный исполнитель Эшли Уэствуд, который редко попадает в новостные заголовки, но отсутствие которого в составе очень заметно. Бывший игрок Крю и Астон Виллы может сказать, что он любит играть просто, сохранять мяч и передавать его партнеру, но он может намного больше. У него образцовая интуиция, он может отдавать отличные дальние передачи, а стандартные положения исполняет настолько хорошо, что даже начал забивать с угловых. Отличное приобретение за 5 млн фунтов, даже по скромным меркам Бернли.

Челси: Джон Оби Микель

Позиция: полузащитник

Годы в клубе: 2006-2017

Матчи в чемпионате/голы: 249/1

Всегда сложно поверить, что в составе сборной Нигерии Микель играл на позиции атакующего полузащитника. Он редко демонстрировал атакующий потенциал в футболке Челси и свой единственный гол забил ударом с ближней дистанции в матче с Фулхэмом в сентябре 2013 года, а также часто он не мог убедить критиков в своем классе. Однако тренеры уважали умения Микеля выбрать позицию и его видение поля. Кроме того, он внес большой вклад в величайший триумф Челси – победу над Баварией в финале Лиги чемпионов-2012.

Кристал Пэлас: Джеймс Макартур

Позиция: полузащитник

Годы в клубе: 2014-настоящее время

Матчи в чемпионате/голы: 188/17

Поучаствовав в победе Уигана в Кубке Англии в 2013 году, Макартур спустя сезон должен был присоединиться к Лестеру, но в итоге оказался на Селхерст Парк, когда Найджел Пирсон решил подписать Эстебана Камбиассо. С тех пор шотландец утвердился в качестве одного из ключевых игроков команды, и только Уилфрид Заа провел за это время больше матчей в рамках английской Премьер-лиги. Макартур выступал на разных позициях в полузащите за эти шесть лет и даже выходил на левом фланге обороны, когда команда переживала кадровый кризис. Воссоединение с бывшим партенером по Гамильтону и Уигану Джеймсом Макарти придало 32-летнему игроку новых сил на пути к его 500-му матче в чемпионате.

Эвертон: Леон Осман

Позиция: полузащитник

Годы в клубе: 2003-2016

Матчи в чемпионате/голы: 352/43

Статистические показатели и продолжительность выступлений подтверждают, что Леон Осман провел успешную карьеру, но также не вызывает вопросов и то, что воспитанник Эвертона часто не получал заслуженного внимания как в Англии, так иногда и в самом клубе. Великолепные технические способности полузащитника свидетельствовали о его потенциале, уже когда "ириски" выиграли молодежный Кубок Англии в 1998-м, но его прогресс отложила серьезная травма колена. Осман в итоге закрепился под руководством Дэвида Мойеса. Хотя его универсальность не позволила ему закрепиться на какой-то конкретной позиции, он поучаствовал во многих прекрасных эпизодах, включая гол Лариссе в Кубке УЕФА-2007/08. Вызов в сборную Англии он наконец получил в возрасте 31 года.

Лестер: Марк Олбрайтон

Позиция: полузащитник

Годы в клубе: 2014-настоящее время

Матчи в чемпионате/голы: 164/10

Как Муззи Иззет до него, Олбрайтон стал любимцем болельщиков Лестера, но не получает должного признания вне стана "лис". Благодаря своим выступлениям в клубе после перехода на правах свободного агента из Астон Виллы, он смог стать в один ряд с Риядом Марезом и Нголо Канте в списке лучших трансферов в АПЛ. Он также является одним из лучших в лиге исполнителей кроссов, но это не самое впечатляющее качество умного, динамического и разностороннего игрока. Он был важным игроком "лис" в чемпионском сезоне и блистал в Лиге чемпионов, но так и не получил вызов в сборную Англии.

Ливерпуль: Стив Финнан

Позиция: правый защитник

Годы в клубе: 2003-2008

Матчи в чемпионате/голы: 145/1

В 2015 году Стив Финнан оказался единственным игроком Ливерпуля, которого не смогли найти, чтобы пригласить на празднование 10-летия триумфа победы в Лиге чемпионов. На протяжении большей части своей карьеры на Энфилде ирландский защитник был эффективным решением проблемы на правом фланге обороны, которая существовала в команде до его прихода и возникла после. В стамбульском финале Лиги чемпионов 2005 года Финнан получил травму и был вынужден покинуть поле в перерыве, уступив место Дитмару Хаманну, который во многом изменил игру команды. Когда наступил 10-летний юбилей, он занимался бизнесом с недвижимостью в Лондоне. Он завершил карьеру спустя два года после ухода из Ливерпуля, потеряв расположение Рафы Бенитеса, но его восхождение из внелигового клуба было впечатляющим.

По материалам The Guardian

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