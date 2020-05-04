Англия

Бельгиец намерен продолжить свои выступления за мерсисайдцев.

Нападающий Ливерпуля Дивок Орииги признался, что чувствует значительный прогресс за прошедший год и желает остаться в Ливерпуле для достижения дальнейших успехов.

"Клопп мне дал возможность прогрессировать и сейчас я намного сильнее, чем в прошлом году. Я всегда прислушиваюсь к своим инстинктам и продолжаю работать. С Ливерпулем у меня должно быть прекрасное будущее. Я нахожусь в постоянном контакте с представителями клуба. У меня огромное желание постоянно прогрессировать здесь", — приводит слова бельгийца Goal.com.

В нынешнем сезоне Ориги провел 36 матчей в составе "красных", отметившись 5 голами и 4 ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль предложил Вернеру пятилетний контракт.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.