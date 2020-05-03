Англия

"Красные" начали переговоры с немецким форвардом.

Ливерпуль продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Лейпцига Тимо Вернера.

Как сообщает твиттер журналиста Николо Скиры, мерсисайдцы уже начали переговоры с немецким форвардом и находятся на продвинутой стадии. "Красные" готовы предложить футболисту пятилетний контракт с зарплатой в размере 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Ливерпулю необходимо будет заплатить 52 млн евро за Вернера.

Действующий контракт Вернера с Лейпцигом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 36 поединков в футболке "быков", забив 27 голов и совершив 12 ассистов.

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