Англия

Сам Бубакар Камара пока не желает покидать Велодром.

Центральный защитник Марселя Бубакар Камара стал трансферной целью двух топ-клубов Англии — Челси и Манчестер Сити. Об этом сообщает Le10Sport.

Клубы намерены побороться за 20-летнего игрока в ближайшее трансферное окно. Однако им придется столкнуться с суммой отступных не меньше, чем 27 млн евро. Контракт футболиста с "олимпийцами" рассчитан до 2022 года.

Сам игрок не спешит покидать родной клуб, в котором получил футбольное образование. Марсель занял второе место в сезоне-2019/20 и в следующей кампании сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. И Камара, и Марсель хотят вместе выступить в самом престижном клубном евротурнире.

В сезоне-2019/20 Камара отыграл 28 матчей за "провансальцев", отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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