Англия

Форвард рассказал о своем пребывании в стане "канониров".

Нападающий Антальяспорта Лукаш Подольски поведал о причинах своего ухода из Арсенала в 2015 году.

"Всегда есть какая-то причина. Вы не были счастливы, потому что вы не играете. Может быть, тренер не счастлив, потому что вы играете не так, как он хочет, может, он видит другого игрока на вашей позиции".

"Я не знаю, в чем причина. У меня было несколько игр, в которых я играл очень хорошо, я забивал голы или играл хорошо, и в следующем матче я снова сидел на скамейке запасных. Вот почему я начал думать: "Мне придется изменить эту ситуацию".

"Я думал, что я был готов к Арсеналу, я думал, что я был готов к стартовому составу, но это было не так. По какой-то причине это иногда случается в футболе или спорте, и поэтому я решил переехать в другой клуб. Это жизнь, это спорт, я не хотел, но мне пришлось уйти, потому что я хотел играть в футбол. Я хотел быть на поле, но мне бы хотелось остаться в Арсенале еще на пару лет, потому что я чувствовал себя там очень хорошо", — цитирует Подольски Goal.

Ранее экс-нападающий "канониров" Тьерри Анри высказал свое мнение о ситуации с вероятным уходом форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.