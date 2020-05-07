Англия

Экс-игрок "канониров" дал свою оценку ситуации с габонцем.

Главный тренер Монреаль Импакт и бывший игрок Арсенала Тьерри Анри высказал свое мнение о слухах об уходе форварда лондонцев Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Каждый будет делать то, что должен. Как я скажу кому-нибудь остаться, когда я сам покинул Арсенал? Подобное случается, но это не убивает любовь, которую вы испытываете к клубу. Как фанат Арсенала, вы хотите, чтобы он остался, но как футболист он оценит ситуацию со своей семьей, с отцом и посмотрит, что для них лучше".

"Если любите эту команду, вы не хотите, чтобы он уходил, но у этого парня есть карьера, и я не знаю, что у него на уме. Все, что я знаю, это то, что определенно не будет хватать его голов, если он уйдет", — цитирует Анри Goal.

Ранее француз рассказал, с какими трудностями ему довелось столкнуться, когда он перебрался в Барселону.