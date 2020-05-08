Англия

Манкунианцы не спешат полностью выкупать контракт нигерийца.

Форвард Одион Игало может продолжить арендный вояж в Манчестер Юнайтед еще на некоторое время. Об этом сообщает Evening Standard.

В связи с тем, что аренда нигерийца в МЮ заканчивается в конце мая, "красные дьяволы" намерены продлить арендное соглашение игрока до конца текущего сезона, который может возобновиться в Англии уже в июне.

Контракт Игало принадлежит Шанхай Шеньхуа до декабря 2021 года. В соглашении между английским и китайским клубами существует опция выкупа футболиста манкунианцами. Однако МЮ не спешит осуществлять трансфер 30-летнего игрока, который по данным Transfermarkt оценивается в 5,2 млн евро.

После перехода в Манчестер Юнайтед в январе этого года Игало отыграл 8 матчей за новую команду, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.

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