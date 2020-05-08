Англия

Футболист вскоре вернется в Лондон.

Хавбек Тоттенхэма Сон Хын Мин завершил трехнедельные военные сборы в армии Южной Кореи. Об этом сообщает Sky Sports.

Сон вошел в пятерку лучших военнослужащих в своей группе, которая состояла из 157 человек. Самых высоких достижений футболист достиг в дисциплине стрельбы.

Текущие трехнедельные сборы стали лишь частью обязательной службы игрока в армии. До 2023 года Сон еще будет обязан выполнить некоторые общественные работы.

В скором времени футболист Тоттенхэма вернется в Лондон, где возобновит тренировки со своей командой.

Ранее сообщалось, что АПЛ надеется вернуться к тренировкам в малых группах с 18 мая.

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