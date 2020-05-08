Англия

Пьер-Эмиль Хойбьерг может продолжить карьеру в составе "шпор".

Пьер-Эмиль Хойбьерг в летнее межсезонье может покинуть Саутгемптон, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован Тоттенхэм. Тем не менее, "шпоры" в начале оценят свой бюджет, а лишь после будут делать любые движения на трансферном рынке.

Кроме Тоттенхэма, интерес к хавбеку также проявляет и Эвертон.

В текущем сезоне Хойбьерг провел на поле 28 матчей в АПЛ и отличился одной результативной передачей.

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