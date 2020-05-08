Пьер-Эмиль Хойбьерг может продолжить карьеру в составе "шпор".
Пьер-Эмиль Хойбьерг, Getty Images
08 мая 2020, 22:24
Пьер-Эмиль Хойбьерг в летнее межсезонье может покинуть Саутгемптон, сообщает The Telegraph.
По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован Тоттенхэм. Тем не менее, "шпоры" в начале оценят свой бюджет, а лишь после будут делать любые движения на трансферном рынке.
Кроме Тоттенхэма, интерес к хавбеку также проявляет и Эвертон.
В текущем сезоне Хойбьерг провел на поле 28 матчей в АПЛ и отличился одной результативной передачей.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.