Леандро Кабрера может оказаться на Энфилде.
Леандро Кабрера (справа), getty images
11 мая 2020, 15:41
Руководство Ливерпуля всерьез заинтересовано в услугах центрального защитника Эспаньола Леандро Кабреры, сообщает El Observador.
По данным источника, в 28-летнем уругвайском футболисте мерсисайдцы видят замену Деяну Ловрену, который покинет "красных" в будущее трансферное окно.
Отмечается, что стоимость защитника составит всего 15 миллионов евро, так как его контракт истекает в 2021 году. К слову, Кабрера присоединился к Эспаньолу лишь в январе текущего года.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассматривает вариант с приобретением нападающего Вердера Милота Рашицы.