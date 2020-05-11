Англия

Леандро Кабрера может оказаться на Энфилде.

Руководство Ливерпуля всерьез заинтересовано в услугах центрального защитника Эспаньола Леандро Кабреры, сообщает El Observador.

По данным источника, в 28-летнем уругвайском футболисте мерсисайдцы видят замену Деяну Ловрену, который покинет "красных" в будущее трансферное окно.

Отмечается, что стоимость защитника составит всего 15 миллионов евро, так как его контракт истекает в 2021 году. К слову, Кабрера присоединился к Эспаньолу лишь в январе текущего года.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассматривает вариант с приобретением нападающего Вердера Милота Рашицы.