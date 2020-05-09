Германия

Соотечественники подтвердили интерес к игроку.

Президент Федерации футбола Косово Агим Амеди заявил, что Ливерпуль и Лейпциг заинтересованы в услугах нападающего Вердера Милота Рашицы.

"Есть много предложений к нему. Я знаю, что Ливерпуль из Премьер-лиге хочет его приобрести, а также Лейпциг в Бундеслиге. Я уверен, что ему посоветуют наилучшим образом принять решение", — цитирует Амеди Goal.

Контракт футболиста с "музыкантами" рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне на счету форварда Вердера 7 голов и 4 результативные передачи в 20 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что за косоварского нападающего также может побороться дортмундская Боруссия.