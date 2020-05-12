Англия

Нападающий рассказал о работе с итальянцем.

Бывший нападающий Ливерпуля Рики Ламберт поведал о конкуренции с Марио Балотелли, рассказав о плохом отношении итальянца к тренировкам.

"То, как он тренировался, было позором. Вне тренировочного поля он довольно веселый, прекрасный парень. Но его работа в команде была не очень хорошей".

"Конечно, когда он играл, он старался, и я сталкивался с игроками с таким отношением раньше, но они обычно достаточно хороши в матче, чтобы им такое отношение сходило с рук, но Балотелли не был настолько хорош".

"Я просто не понимал, как Роджерс позволял ему подобное поведение и ставил в старте его, а не меня. Это затронуло меня напрямую, а также негативно сказалось на команде", — цитирует Ламберта Goal.

Ранее сам Балотелли ответил на критику со стороны защитника Ювентуса Джорджо Кьеллини.