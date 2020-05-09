Италия

Нападающий Брешии Марио Балотелли ответил защитнику Ювентуса Джорджо Кьеллини.

В ответ на критику со стороны Джорджо Кьеллини Марио Балотелли сказал, что он, по крайней мере, не боится говорить прямо в лицо человеку то, что он о нем думает.

"Не всем хватает смелости говорить человеку в лицо то, что он о нем думает, – цитирует Балотелли Football Italia. – У Кьеллини было столько возможностей с 2013 года сказать мне то, что он думает".

"Странная позиция для капитана — говорить о своих бывших товарищах по команде гадости. Если это признак настоящего чемпиона — то я не хочу быть таким чемпионом".

Ранее Кьеллини назвал Балотелли "негативным человеком", а Фелипе Мело, "худшим из худших".

С Балотелли Кьеллини ранее играл в сборной Италии, а с Фелипе Мело — в Ювентусе.

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