Англия

"Красные" потеряли интерес к косовару.

Ливерпуль не станет в будущее трансферное окно бороться за нападающего Вердера Милота Рашицу, сообщает Sky Sports.

По данным источника, "красные" какое-то время рассматривали косоварского футболиста в качестве альтернативы Тимо Вернеру, но решили отказаться от этого варианта. Отмечается, что в услугах игрока заинтересованы Брайтон, Астон Вилла и Вест Хэм.

Ранее сообщалось, что лидирует в гонке за Рашицой Лейпциг. СМИ утвержаюсь, что стороны уже и вовсе достигли личного соглашения.

В текущем сезоне нападающий отыграл 20 матчей в чемпионате Германии: на его счету 7 голов и 4 ассиста