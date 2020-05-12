"Быки" намерены заполучить хавбека из Вердера.
МИЛОТ РАШИЦА, GETTY IMAGES
12 мая 2020, 18:59
Милот Рашица близок к переходу в Вердер, сообщает журналист Ронан Мерфи.
23-летний футболист договорился о личном соглашении с "быками". Что касается финансовой части между клубами, окончательного соглашения нет, но Лейпциг готов заплатить Вердеру 20 миллионов евро.
Также сообщается, что интерес к футболисту проявляли Боруссия Дортмунд и Ливерпуль.
В текущем сезоне Рашица отыграл 20 матчей в чемпионате Германии: на его счету 7 голов и 4 ассиста.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.