Германия

"Быки" намерены заполучить хавбека из Вердера.

Милот Рашица близок к переходу в Вердер, сообщает журналист Ронан Мерфи.

23-летний футболист договорился о личном соглашении с "быками". Что касается финансовой части между клубами, окончательного соглашения нет, но Лейпциг готов заплатить Вердеру 20 миллионов евро.

Также сообщается, что интерес к футболисту проявляли Боруссия Дортмунд и Ливерпуль.

В текущем сезоне Рашица отыграл 20 матчей в чемпионате Германии: на его счету 7 голов и 4 ассиста.

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