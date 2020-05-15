Англия

Защитник высказался о форме тренера команды.

Крайний защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу заявил, что игровой уровень тренера команды Майкла Каррика все еще очень высок.

Я думаю, что не только для Юнайтед — Каррик был сильно недооценен для всей Англии. Когда я впервые присоединился к команде, он был уже в хорошем футбольном возрасте, но у него все еще было много качества".

"Я искренне думаю, что он все еще мог играть в Премьер-лиге, основываясь на том, что мы иногда видим от него на тренировках"

"Я не думаю, что Майкл получил признание, которого он заслужил, и когда люди оглядываются на важных игроков Юнайтед, вы смотрите на все трофеи, которые он выиграл, и он был ключевым членом команды в ту эпоху", — цитирует Шоу Goal.

Ранее крайний полузащитник "манкунианцев" Дэниэл Джеймс заявил, что команда может побороться за победу в АПЛ в будущем сезоне.