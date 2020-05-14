Англия

Валлиец рассказал о целях команды.

Крайний полузащитник Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс высказал свое мнение о перспективах команды в будущем сезоне.

Следующий сезон будет для нас масштабным. В этом году у нас было довольно много травмированных игроков, несколько из которых, очевидно, выпадали из игры в разное время - Рашфорд, Погба, Мактоминай.

"Я думаю, что как только мы вернем их всех, я думаю, что с ротацией команды, как у нас, очевидно, есть большие шансы оспорить титул АПЛ в следующем сезоне", — цитирует Джеймса Goal.

Ранее валлийский футболист высказал свое восхищение тем, что выступает в составе Юнайтед.