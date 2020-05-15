Англия

Нападающий Челси — о возобновлении сезона в английской Премьер-лиге.

Тэмми Абрахам не хочет принести в дом вирус, особенно из-за того, что у его отца астма.

"Все видят, что происходит в мире. Все хотят вернуть футбол, я люблю футбол, это мой первый полноценный сезон в Челси, я хочу продолжения".

"Самое главное для меня, чтобы все были здоровы и в безопасности. Футбол вернется, если безопасно, если нет – мы должны подождать".

"У моего отца астма, когда я вернусь на поле и вдруг заражусь, принесу домой коронавирус – это худшее, что может случиться. Последнее, что мне нужно – поймать вирус или контактировать с зараженными", — приводит слова Тэмми Абрахама Daily Mail.

Напомним, что ранее коронавирусом переболел полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои.