Англия

Вашему вниманию ролик с самыми невероятными результативными ударами игроков по своим воротам.

Пока английская Премьер-лига продолжает находится на вынужденной паузе, официальный YouTube-канал чемпионата продолжает публиковать самые памятные моменты поединков прошедших сезонов. В прошлый раз АПЛ вспоминала самые эпичные промахи многих звездных игроков.

Вашему вниманию видеоролик с самыми курьерзными автоголами в истории чемпионата Англии. Футболисты умудрялись поражать свои ворота с изысканным мастерством и с разных дистанций, включив свои имена в не самый приятный хит-парад.