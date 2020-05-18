Англия

Экс-наставник сборной Уэльса — о хавбеке Ювентуса.

Крис Коулмэн высокого мнения о Аароне Рэмси, с которым успел поработать в составе сборной Уэльса.

"Мне повезло видеть лучшую версию Рэмси, когда я тренировал национальную команду. Он показывает лучшего себя, когда находится под давлением и играет против больших команд".

"Играть в таком клубе, как Манчестер Юнайтед, значительно сложнее, нежели в форме клуба представителя АПЛ более низкого уровня".

"Играя за такой большой клуб, нужно уметь справляться с давлением – Рэмси способен на это", — приводит слова Криса Коулмэна Mirror.

Ранее сообщалось об интересе Манчестер Юнайтед к Аарону Рэмси, а Поль Погба мог бы вернуться в Ювентус.