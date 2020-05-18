Полузащитник Шахтера вспомнил о несостоявшемся переходе в состав представителя АПЛ.
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА, ФОТО: ФК ШАХТЕР
18 мая 2020, 13:59
В 2014 году Евгений Коноплянка был близок к переходу в Ливерпуль — он даже успел пройти медицинский осмотр. Однако трансфер все же сорвался.
"Красные" предлагали за футболиста 25 миллионов евро.
"Переход в Ливерпуль? Чего сейчас жалеть? Этого не вернешь. Если бы это было вчера, то может я бы и вспоминал. А сейчас не вижу смысла. Тем более, когда прошел удачный этап с Севильей. Я бы вернулся туда прямо завтра, это непередаваемые ощущения".
"И с Шахтером сейчас тоже все классно. Вообще, даже неудачи с Шальке в мои первый и третий год, все помнят, но забывают, что во втором сезоне мы заняли второе место. Разве это реально для Шальке сейчас? Нет. Но коллектив везде был супер", — сказал Евгений Коноплянка в эфире Великого футбола.
Ранее Коноплянка заявил, что видит Шахтера в финале Лиги Европы.