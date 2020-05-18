Англия

Полузащитник Шахтера вспомнил о несостоявшемся переходе в состав представителя АПЛ.

В 2014 году Евгений Коноплянка был близок к переходу в Ливерпуль — он даже успел пройти медицинский осмотр. Однако трансфер все же сорвался.

"Красные" предлагали за футболиста 25 миллионов евро.

"Переход в Ливерпуль? Чего сейчас жалеть? Этого не вернешь. Если бы это было вчера, то может я бы и вспоминал. А сейчас не вижу смысла. Тем более, когда прошел удачный этап с Севильей. Я бы вернулся туда прямо завтра, это непередаваемые ощущения".

"И с Шахтером сейчас тоже все классно. Вообще, даже неудачи с Шальке в мои первый и третий год, все помнят, но забывают, что во втором сезоне мы заняли второе место. Разве это реально для Шальке сейчас? Нет. Но коллектив везде был супер", — сказал Евгений Коноплянка в эфире Великого футбола.

Ранее Коноплянка заявил, что видит Шахтера в финале Лиги Европы.