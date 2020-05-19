Конкуренцию "канонирам" могут составить Брайтон, Вест Хэм и Борнмут.
Серу Гирасси, photo AC Amiens
19 мая 2020, 08:25
Нападающий Амьена Серу Гирасси попал в сферу интересов лондонского Арсенала. Об этом сообщает Football.Insider.
Селекционеры "канониров" наблюдают за 24-летним французом уже некоторое время и летом попытаются заключить сделку по игроку.
Контракт Гирасси с Амьеном рассчитан до 2022 года, а его рыночная стоимость составляет 8 млн евро, согласно Transfermarkt. За игроком также наблюдают Брайтон, Вест Хэм и Борнмут.
В текущем сезоне форвард отыграл 23 матча в Лиге 1, отметившись 9 голами и 1 результативной передачей.