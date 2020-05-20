Защитник хочет найти клуб, где будет играть чаще.
Дэниел Амарти, Getty Images
20 мая 2020, 00:24
Даниел Амарти настроен покинуть Лестер предстоящим летом, сообщает Goal.com.
По информации источника, футболист считает, что сделал почти все от себя возможное, чтобы вернуть место в стартовом составе, но Брендан Роджерс его не замечает.
"Мы ищем новые возможности для Амарти. Он вне внимания главного тренера, поэтому посмотрим, как лучше всего решить этот вопрос", — сказал агент футболиста.
В январе интерес к Амарти проявили Фулхэм, Шеффил Юнайтед и Ньюкасл.