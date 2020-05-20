Англия

Защитник хочет найти клуб, где будет играть чаще.

Даниел Амарти настроен покинуть Лестер предстоящим летом, сообщает Goal.com.

По информации источника, футболист считает, что сделал почти все от себя возможное, чтобы вернуть место в стартовом составе, но Брендан Роджерс его не замечает.

"Мы ищем новые возможности для Амарти. Он вне внимания главного тренера, поэтому посмотрим, как лучше всего решить этот вопрос", — сказал агент футболиста.

В январе интерес к Амарти проявили Фулхэм, Шеффил Юнайтед и Ньюкасл.