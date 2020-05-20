Англия

Главный тренер Ливерпуля рад, что клуб начал заниматься на своей базе.

Юрген Клопп доволен, что сезон движется в направлении возобновления.

"Я находился на седьмом небе от счастья, когда узнал, что мы можем тренироваться на клубной базе. Здорово снова проводить командные занятия. Не могу дождаться возвращения!".

"На этой неделе мы прошли тест на COVID-19 и ждем результатов. Если тест покажет отрицательный результат, то сможем тренироваться полноценным составом. Очень рад, что возвращаемся к тренировкам", — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Ранее Клопп рассказал, что в жизни есть вещи похуже, чем не стать чемпионами.