Англия

Главный тренер Ливерпуля оценил ситуацию с возобновлением сезона

Юрген Клопп прокомментировал возможную отмену сезона, заявив, что это было бы несправедливым решением.

"Отмена сезона? Это было бы то, что я лично счел бы несправедливым. Борьба с кризисом — самая важная вещь. Но это не значит, что некоторые вещи вообще не важны только потому, что они менее важны.

Я думаю, что в жизни есть вещи хуже, чем не стать чемпионами. У многих людей вокруг нас есть большие проблемы. Люди умирают, это всегда случается, но в настоящий момент из-за вируса, который мы все не знали и к которому никто не мог быть подготовлен.

Люди говорят: "Как вы можете думать о футболе, когда люди там умирают?" Никто не делает этого, но, как и в любой другой отрасли бизнеса, мы должны подготовиться к этому времени позже, потому что оно, конечно, наступит", — приводит слова немца Goal.

Напомним, что клубы АПЛ постепенно возвращаются к футбольной жизни и уже могут тренироваться в небольших группах.