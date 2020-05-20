Англия

Украинец рассказал, что в стане "горожан" нет ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал возможное возобновление сезона в Англии.

"Я с нетерпением жду возобновление чемпионата. Но исходя из новостей, например, Шотландия завершает чемпионат, то здесь мало кто верит в рестарт АПЛ. Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты — все негативные".

"Если у всех все будет в порядке, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе", — рассказал футболист в интервью телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также прошел тесты на коронавирус.