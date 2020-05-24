Англия

Представляем вашему вниманию рассказ о том, как "горожане" искали подходящих игроков на фланги обороны.

Пеп Гвардиола добился выдающихся успехов в Барселоне и Баварии и решил присоединиться к амбициозному проекту Манчестер Сити, чтобы покорить и английскую Премьер-лигу. За почти четыре года на Этихаде испанский тренер завоевал с командой восемь трофеев, включая два кряду чемпионских титула АПЛ. Football.ua публикует перевод главы из книги Лу Мартина и Пола Баллуса "Pep's City" о периоде работы испанца в английском клубе.

Первый сезон Пепа Гвардиолы в Англии завершился без единого трофея. За два трансферных окна Сити потратил около 150 млн фунтов стерлингов, но сумел забраться лишь на третью строчку по итогам сезона, пропустив вперед Челси и Тоттенхэм. Из Кубка Лиги "горожан" выбил Манчестер Юнайтед, гол Алексиса Санчеса принес победу Арсеналу в дополнительное время полуфинального матча Кубка Англии, а в 1/8 финала Лиги чемпионов Сити в зрелищном противостоянии уступил Монако. Временами команда Пепа демонстрировала зрелищный футбол, но испанец остался крайне разочарован результатами.

Летом 2017-го Сити потратил более 200 млн фунтов на приобретение новых игроков, таких как Эдерсон и Бернарду Силва. Однако клубу предстояло закрыть еще несколько ключевых позиций – фланги защиты.

В межсезонье Ман Сити попрощался с Гаэлем Клиши, Александаром Коларовым, Бакари Санья, Пабло Сабалетой и Хесусом Навасом (которого Пеп отчаянным решением перевел с правого фланга атаки на позицию левого латераля).

Как только Гвардиола взялся за поиск решения этой проблемы, его внимание привлек Тоттенхэм. Практически с момента своего прихода в АПЛ Пеп постоянно делал комплименты команде Почеттино – особенно его крайним защитникам. "Кайл Уокер и Дэнни Роуз невероятные. Они на голову превосходят остальных игроков на своих позициях. Англия должна восхищаться ими", – такие комплименты выписывал им Гвардиола после ничьей со "шпорами" (2:2).

Роуз и Уокер были приоритетными трансферными целями Манчестер Сити в начале трансферного окна. В июле 2017-го Сити также собирался заключить соглашение с Дани Алвесом. В пресс-службе клуба даже подготовились к презентации бразильца и только ожидали одобрения руководства. Предполагалось, что презентация новичка состоится во время предсезонного тура по США, однако Алвес передумал, и сделка сорвалась.

Дело Алвеса стало большим уроком для клубного руководства. Алвес и Гвардиола, вместе добившиеся исторического успеха в Барселоне, поговорили в пятницу, 7 июля. На следующий день Алвес женился на модели Жоан Санс, с которой познакомился во время выступлений за Барсу. Стороны уже практически согласовали все детали сотрудничества, а в понедельник бразилец должен был поставить свою подпись для оформления сделки с Сити.

Но в ту же пятницу французское издание L'Équipe сообщило, что Алвес достиг согласия в переговорах с владельцем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи. Представители Алвеса утверждали, что узнали об этом в воскресенье, на следующий день после его свадьбы, и были потрясены этой новостью.

Теперь главной целью Сити стал Уокер, а эта трансферная неудача заставила клубных боссов действовать более решительно в переговорах с английским защитником.

Доменек Торрент, помощник Пепа в первых двух сезонах, так охарактеризовал его: "Кайл привнес в игру нашей команды ощутимую интенсивность. В чемпионском сезоне в 2018 году, думаю, он был лучшим в мире на своей позиции. Он – зверь: у него удивительные физические способности, природная сила, он такой быстрый и сильный!"

Уокер также повлиял на атмосферу в раздевалке Сити. "Кайл – важнейший игрок в том, что касается командного духа,– продолжал Торрент. – Это то, чего нам, возможно, не хватало в первом сезоне Пепа, когда игроки обладали высоким мастерством, но были очень похожими по характеру".

На рождественскую вечеринку Уокер пришел одетым в костюм миссис Даутфайр, а в эфире шоу "Публичный полиграф" на YouTube признался, что мочится в раздевалке во время принятия душа. "Не я один так делаю – нужно просто взять немного геля для душа, и все испаряется, правда?"

В Ман Сити Уокер предпочитает больше общаться со своими товарищами по сборной Англии: Рахимом Стерлигном и особенно – Джоном Стоунзом. Они часто приезжают вместе на базу, а приход Уокера помог бывшему центральному защитнику Эвертона лучше раскрыться в команде.

Уокер занял правый фланг обороны и прочно закрепился в стартовом составе, что удавалось не всем игрокам в команде Пепа до того момента. Однако по разным причинам позиция левого защитника продолжала оставаться неразрешенной задачей.

Бенжамен Менди оказался личным выбором Гвардиолы на эту позицию. Он был одним из лидеров Монако, который выбил Сити из Лиги чемпионов в первом сезоне Пепа. Журналист Джеймс Дакер из The Telegraph после той дуэли написал: "Сити нужен левый защитник, столь же совершенный, как Менди. Его блестящие забеги только подчеркивают, как сильно в команде провисает эта позиция. Учитывая, какое значение в философии Гвардиолы отводится футболистам такого типа, неспособность усилить эту позицию еще с прошлого лета выглядит халатностью".

Через шесть месяцев Менди переехал в Манчестер в качестве финального приобретения Сити в летнее межсезонье. Его трансфер обошелся клубу в рекордные 52 млн фунтов и потребовал больших усилий от работников трансферного отдела.

Сначала казалось, что он идеально подходит команде, но, сыграв всего пять матчей, Менди сильно повредил колено, столкнувшись с Андросом Таунсендом из Кристал Пэлас. Менди покинул поле без посторонней помощи, но уже сразу после его осмотра медицинской бригадой поползли тревожные слухи.

Лодыжка Менди сильно опухла, а на следующее утро он смог прибыть на базу лишь на костылях. Француза отправили на обследование в Барселону к хирургу Рамону Кугату, и уже из Каталонии поступила ужасная новость о том, что он разорвал крестообразные связки.

"Плохие новости, ребята – я присоединяюсь к ФК Травма на несколько месяцев, но быстро вернусь и, надеюсь, стану сильнее", – написал он в твиттере. Этим сообщением Менди только подтвердил свою сильную зависимость от социальных сетей.

"Менди обладает особым талантом, этой маленькой искрой, которая способна у любого вызвать улыбку, – описывал его Эмерик Ляпорт, который знаком с ним много лет – они одного возраста и вместе выступали в молодежных сборных Франции.

"Он – самый бесбашенный парень в команде, без всяких сомнений, – признавался экипировщик Брэндон Эштон, который сам любит пошутить. – Именно он объединяет между собой все маленькие группы в раздевалке. Всегда есть маленькие группы ребят, которые зависают вместе, но он свободный дух – находится сам по себе и перепрыгивает из одной компании в другую. Смотришь на бразильскую банду – там Менди. Англичане? Он уже с ними. С франкоговорящими – он повсюду".

Даже Уокер, мастер в благородном искусстве подурачиться, не смог превзойти шалости Менди. Вскоре после перехода в Сити француз опубликовал в твиттере Уокера гифку, где Кайла на дриблинге прошел Джеффри Шлупп из Кристал Пэлас.

"Он беспощаден – всегда придумывает что-то новое. Все, что я могу сделать – это немного попридержать ему язык", – пожимал плечами Уокер.

Менди обычно последним прибывает на тренировки и подбирает любые вещи, которые его партнеры по команде забыли спрятать.

Так, однажды бутсы Бернарду Силвы оказались подвешенными к потолку. Во время одного сеанса реабилитации он прибыл на базу в короне и отказывался снимать ее весь день. На другой день он разбросал по раздевалке конфетти и приехал на базу с надувной акулой.

В период реабилитации Менди начал вести ежемесячную колонку в The Times, где делился подробностями своего досуга, рассказывал, как помогает команде настроиться, и продемонстрировал, что случается, когда он чем-то недоволен.

Его спонсор Adidas организовал PR-мероприятие в одном из своих магазинов. Наивные сотрудники компании оставили Менди одного за кассой и вскоре поспешили лишить его такой привилегии, поскольку он все время раздавал покупателям товары или предлагал им скидки.

Кроме того, Менди на собственном опыте решил проверить суровость дисциплинарных наказаний в клубе. По ходу сезона-2018/2019 он прибыл на восстановительные процедуры с опозданием на три часа после того, как присутствовал на бое Энтони Джошуа. Он летал в Гонконг, что подтверждала его публикация в Instagram, хотя Пеп клялся на пресс-конференции, что игрок находится во Франции. А позже журналисты заметили его в ночном клубе в 3:30 утра, что снова не осталась без внимания на очередной пресс-конференции Пепа. "Я ему не отец. Я бы хотел, чтобы он ехал домой раньше, но я не контролирую игроков в этой ситуации", – ответил на это испанец.

Но Сити заплатил Монако 52 млн фунтов не за шута или короля социальных сетей. "Он – феномен, просто бороздит весь левый фланг, – описывал игру Менди Торрент. – После того, как Менди и Уокер "захватили" фланги, можно заставить Стерлинга играть от начала и до конца. Характеристики Сане позволяют ему играть шире и наносить удары. Но так же могут действовать быть Бернарду Силва и Габриэл Жезус. Все зависит от того, какого эффекта необходимо достичь".

В пяти матчах до ужасной травмы Менди выполнил больше навесных передач в штрафную соперника, чем Коларов и Клиши вместе взятые за весь предыдущий сезон. Реабилитация француза была настолько удачной, что он смог вернуться в команду еще до завершения сезона. Уже 13 апреля он вышел в дерби против Юнайтед в составе команды Манчестер Сити U-23. Ему удалось сыграть 45 минут, а с трибуны за ним наблюдала группа его партнеров по первой команде, в частности Уокер. И до победного завершения сезона Менди смог принять участие еще в трех матчах первой команды.

Летом 2018-го Менди стал победителем чемпионата мира со сборной Франции, хотя на мундиале он сыграл лишь 40 минут в матче против Дании (0:0). В ранге чемпиона АПЛ он начал новый сезон-2018/2019 с четырьмя голевыми передачами в первых четырех матчах.

Однако его блестящая игра все равно не могла скрыть случайные нарушения дисциплины, что вызывало у Пепа смешанные чувства после наблюдений за ним. Он отдал две голевых передачи в матче против Арсенала 12 августа 2018-го, завершившемся со счетом 3:0. Позже на пресс-конференции Пеп сказал: "Менди – это Менди. Он такой, какой есть. Иногда просто хочется его убить, а иногда ты просто восхищаешься его игрой. Он дает нам дополнительную энергию вместе с Кайлом, помогая постоянно атаковать. Менди многое еще нужно улучшить, и мы надеемся, что сможем убедить его немного забыть о социальных сетях".

Какой же была реакция игрока на слова своего босса? Публикация в социальной сети: "Упс. Обещаю, буду хорошо вести себя".

Второй сезон Менди в Англии также не удался из-за травмы. Повреждение оказалось очень серьезным и не позволило ему отправиться в сборную Франции. Уже 14 ноября Менди прооперовали у врача Рамона Кугата в барселонской клинике во время паузы на матчи сборных. Позже он вернулся в Манчестер, где и проходил восстановление. Через пару недель он принял участие в нескольких матчах, но в оставшейся части сезона выступал крайне редко – против Бертона в Кубке Лиги и как экстренное решение в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

За весь сезон он провел 15 матчей. Все, чего добилась команда Гвардиолы в сезоне-2018/2019, во многом было сделано без одного из игроков, вокруг которого строилась ее стратегия.

"Мы подписали ребят, которые способны закрыть всю бровку, – объяснял Микель Артета. – Прежде всего, в мире мало ребят, похожих на них. Но также, по моему мнению, не стоит сравнивать игру в Англии, Испании или Германии. Сити или другим топ-клубам из верхней части таблицы необходимо иметь игроков, которые способны обеспечить контроль над мячом, контроль над матчами. Но в Премьер-лиге также очень важно иметь ребят, которые будут предлагать огромную интенсивность и спортивную агрессию в ключевых моментах один на один. Без таких игроков, как бы вы ни усложняли внутренний рисунок игры, "звери" Премьер-лиги в конце концов зажмут вас и заберут мяч.

Чрезвычайно важно иметь универсалов, которые могут гарантировать множество вариантов. Недостаточно иметь в команде четырех защитников, которые гарантируют владение. У Сити часто бывают моменты, когда мы настолько навязываем себя оппоненту, что можем иметь слишком много контроля. Возможно, именно тогда взрывной, непредсказуемый защитник может предложить прорыв, и вот почему наличие игроков с различными навыками, которые предлагают различные решения, столь важны для нас".

Для команды также чрезвычайно важны фланговые защитники, которые не только обеспечивают контроль мяча, но и способны защищаться. К счастью для Гвардиолы, в команде уже находился хороший кандидат для этой роли до его прихода.

В рекордном чемпионском сезоне-2017/2018 Фабиан Делф стал для команды важным фланговым защитником. "Возможно, в ситуации с фланговыми защитниками первом сезоне нам стоило поэкспериментировать с Делфом раньше, но мы этого не сделали, – признавался Гвардиола. – Эта идея пришла к нам только в следующем сезоне".

Торрент также поделился своим мнением: "Ближе к завершению нашего первого сезона нам постепенно пришло в голову, что Фабиан может выполнять важную для нас работу – отчасти потому, что как полузащитник он может легко играть в середине поля и взаимодействовать с партнерами по команде, а не просто отвечать за позицию латераля. Мы сразу же попробовали его на этой позиции в контрольном матче, и результат был исключительным. Мы рискнули изменить его позицию, а он отблагодарил нас прекрасной игрой в 15 матчах кряду и действовал просто неотразимо".

В конце 2017 года Сток сделал Делфу хорошее предложение, но он все же решил остаться и бороться за место в составе. Неплохое решение, как оказалось в итоге. В сезоне-2017/2018 он провел 29 поединков, отличившись одним голом и двумя голевыми передачами. За это время он провел на поле 2324 минуты – в четыре раза больше, чем в предыдущем сезоне.

Важную роль в успехе Делфа сыграл Артета. "Я очень не хотел, чтобы Фабиан уходил из Сити. Я знал его как самого себя: частично благодаря играм против него, частично по тренировкам. Он олицетворяет тот тип игрока, который после небольшой адаптации может расцвести. Более того, в нашей команде не было другого такого игрока. Используя его, мы могли выбирать, как играть: с тремя защитниками, с двумя центральными полузащитниками, или четырьмя креативными игроками в середине.

После участия в чемпионате мира со сборной Англии Делф вновь вернулся на левый фланг Ман Сити после очередной травмы Менди. В период с ноября по декабрь он провел восемь из десяти матчей чемпионата, а также выходил на поле в Лиге чемпионов и Кубке лиги. В ноябре Гвардиола отмечал надежность Делфа.

А дальше случился Лестер. Делф ошибся в первом голе "лис", и Сити проиграл на боксинг-дэй со счетом 1:2. После его позиционной ошибки Ляпорт выбил мяч на угловой, с которого команда Клода Пюэля забила победный мяч. Вдобавок ко всему он получил прямую красную карточку за грубый фол на Рикарду Перейре. До конца сезона англичанин получил только десять минут игрового времени в АПЛ (во встрече с Хаддерсфилдом, когда судьба матча уже была решена).

Делф выходил в стартовом составе Сити в проигранных матчах с Челси и Кристал Пэлас, а поединок с Лестером стал тем моментом, когда Пеп и его помощники потеряли к нему доверие. Однако у него появилась возможность искупить вину в одной из лучших игр сезона – в выездном матче с Тоттенхэмом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

У Пепа не было большого выбора. Александр Зинченко получил травму, и хотя Менди за несколько дней до того играл в полуфинале Кубка Англии против Брайтона, его все еще беспокоило колено. У Пепа было два варианта: играть с Делфом или импровизировать с Ляпортом в качестве левого защитника. В конце концов, тренер доверился менее надежному Делфу.

В тот день для поражения Сити было много причин. И ошибка Фабиана Делфа была одной из них. Сон спровоцировал Эдерсона на выход за пределы вратарской, а Делф в это время просто остановился, подняв руку и сигнализируя о том, что мяч якобы покинул пределы поля. Но на самом деле мяч остался в игре. Бразильский вратарь Сити побежал назад прикрывать ближнюю штангу, но прежде чем Сон нанес решающий удар, который дезориентировал Эдерсона, кореец на замахе обыграл Делфа. Поражение в том матче во многом предопределило вылет Сити из Лиги чемпионов.

После матча Гвардиола защищал решение довериться Делфу: "Мне понравилось, как он тренировался в последние дни. А Менди не выдержал бы два матча за четыре дня – для него это было бы слишком. Бенжамен пропустил около пяти месяцев из-за травмы. Мы имели четкое представление об игре, и футболисты всегда знают, почему мы принимаем то или иное решение".

После этого Делф больше не провел ни одного матча за Манчестер Сити. В сезоне-2018/2019 он сыграл за первую команду примерно вдвое меньше, чем в предыдущем сезоне, с одним ассистом и без забитых мячей. Летом 2019-го Делфа выставили на трансфер, а уже 16 июля Эвертон подписал с ним соглашение сроком на три года, заплатив 8,5 млн фунтов, которые впоследствии увеличились до 10 млн фунтов.

Делф стал первой успешной импровизацией Сити слева в защите, но не последней. Однако клуб еще раз выходил на трансферный рынок, прежде чем тренерский штаб нашел устраивающее его решение.

Данило приобрели у мадридского Реала летом 2017-го и довели общую сумму расходов на трех защитников за одно трансферное окно до 130 млн фунтов. Его приобрели как резервиста для Уокера, но после травмы Менди ему пришлось поменять свой фланг.

Бегиристайн: "Мы потратили кучу денег на Менди и Уокера и решили не покупать Бертранда, над трансфером которого также работали. Данило (26,5 млн фунтов) может закрыть оба фланга в защите и без Дани Алвеса".

Сити следил за Данило еще во времена его выступлений в Порту. Работая в Баварии, Пеп также включал его в свой трансферный список. "Его половина Европы хотела подписать",– уверял Торрент.

Впрочем, при отсутствии Менди Данило так и не стал универсальным решением проблем Сити на левом фланге.

В сезоне, когда Ман Сити защитил свой чемпионский титул, бразилец провел только 11 поединков в чемпионате, а после перешел в Ювентус как часть сделки по Жоау Канселу. В такой ситуации позицию слева закрепил за собой неожиданный игрок.

В мае 2016-го владелец Манчестер Сити Шейх Мансур находился в роскошном отеле Villa Manga в Мадриде, где встретился с Чики Бегиристайном, Ферраном Сориано, Жоаном Патси и Брайаном Марвудом. Команда Мануэля Пеллегрини готовилась к полуфинальному поединку Лиги чемпионов с Реалом, но на этой встрече руководители клуба решили обсудить предстоящее трансферное окно. Директора Сити хотели проинформировать босса о двух молодых игроках, которых они планировали приобрести: Александра Зинченко и Марлоса Морено. На таких встречах Мансур обычно просил руководство предоставить отчет о проделанной работе и объяснить принятые решений.

Морено только выиграл Кубок Либертадорес с Атлетико Насьональ и четыре раза становился лучшим игроком матча по ходу того турнира. Колумбийский вингер казался отличным решением для всех пяти мужчин в зале мадридского отеля, и за его трансфер не пожалели отдать около пяти миллионов фунтов. Сити подписал Морено летом 2016-го, но с тех пор он продолжает ходить по арендам.

Марлосу было 19 лет, когда он присоединился к Сити – как и молодому украинскому полузащитнику Александру Зинченко. Его приметили скауты из Восточной Европы, когда он выступал за Уфу. Бегиристайн сразу заинтересовался игроком, но спортивный директор Сити считал, что по Александру не хватало информации – "каких-то тридцать минут видео". Но этого оказалось достаточно, и Зинченко переехал в Англию за 1,8 млн фунтов тем же летом 2016-го, когда клуб приобрел Морено.

Марк Бойшаса внимательно следил за процессом адаптации юного игрока. "Он был еще ребенком и почти не говорил, потому что не мог связать и двух слов на английском – хотя сейчас он уже говорит с этим удивительным манкунианским акцентом".

Пеп и его помощники решили, что аренда в ПСВ будет лучшим вариантом для их новобранца – ПСВ и чемпионат Нидерландов в целом прекрасно подходили под его стиль. Он уехал в Нидерланды, Морено же отправился в Испанию, но в конце сезона-2016/2017 судьба украинца пошла другим путем.

ПСВ предложил продлить арендное соглашение с Зинченко, но Пеп решил вернуть его. У Гвардиолы не было конкретного плана относительно молодого футболиста, но он думал, что сезонная подготовка с первой командой пойдет ему на пользу.

В сентябре 2017-го Менди получил травму в матче с Кристал Пэлас. В распоряжении Пепа находился Делф как запасной вариант, но он сразу же начал рассматривать других кандидатов с подходящими для позиции навыками: левоногий игрок, способный закрыть весь фланг. Зинченко, как казалось, отвечал всем требованиям.

Карлос Планшар, глава аналитического отдела Сити: "Появление Зинченко на поле было интуицией Пепа. Чистый Кройф. Нам нужно было найти выход из ситуации. Многим такая идея даже в голову не приходила, ведь мы не думали, что Александр справится, но Пеп знал, что у него все получится".

Несмотря на то, что в сезоне-2017/2018 Зинченко редко появлялся в стартовом составе, он сыграл важную роль в некоторых важных матчах со скамейки запасных. Александр показал, что обладает немалым потенциалом, но как он должен был вписаться в изменчивый план в следующем сезоне? Основным игроком "горожан" на этой позиции считался Менди, за ним – Делф, который удивил всех в рекордном сезоне. Зинченко был третьим.

Тогда к украинцу имелся интерес со стороны других клубов Премьер-лиги. Когда Вулверхэмптон увеличил свое предложение по украинцу до 16 млн фунтов, Сити согласился его отпустить.

"У нас есть Менди и Делф. У тебя будет мало шансов", – сказали ему. Зинченко отклонил это предложение. Он хотел остаться и бороться за место в стартовом составе. Впоследствии поступило еще более выгодное предложение от Фулхэма, а в последние дни трансферного окна – от Бетиса. Но Зинченко настаивал на своем решении.

К февралю 2019-го казалось, что украинец рискнул и проиграл. Он всего лишь трижды сыграл в чемпионате. Однако позже Менди получил очередную травму, а Делф не проявил надежность. Получив свой шанс, Зинченко тут же закрепился на левом фланге обороны. До конца сезона он провел 29 матчей, сыграв 2339 минут, забил один мяч и сделал пять голевых передач.

Его отсутствие в четвертьфинале Лиги чемпионов против Тоттнхэма рассматривалась в клубе как один из факторов неудачи Сити.

За три месяца он прошел путь от ненужного игрока до важнейшего футболиста первой команды.

Среди многих факторов, поспособствовавших его трансформации, работники клуба называют приверженность Александра личному фитнес-плану, который для него разработала команда Лоренцо Буэнавентуры. Молодой, худощавый парень, который приехал из Уфы, стал спортсменом топ-класса. Когда Зинченко впервые пробился в основу, послематчевый анализ показал, что к 70-й минуте у него уже накопилась усталость. Но к концу сезона-2018/2019 он стал одним из образцов физической выносливости.

Жоан Патси: "Когда бы мы с Чики ни спустились в тренажерный зал с велосипедами в конце дня, там всегда можно встретить Зинченко".

Эмерик Ляпорт: "Он прислал нам видео в групповом чате команды, которое выложил в соцсетях, где он в тренажерном зале с обнаженной грудью крутит педали, словно сумасшедший. Он добавил подпись "никаких выходных" или что-то такое. Никто из нас ему, конечно, не поверил".

Питание также было одним из ключевых факторов его изменений. Обычно команда обедает около 13:30, а затем снова садится за стол на предматчевый обед в 16:30. Привыкать к такому распорядку обычно тяжело, футболисты, которые уже пообедали, могут не чувствовать особого голода, чтобы так быстро возвращаться к тарелке с едой. В первый раз Зинченко решил пропустить поздний обед, но Сильвия Тремоледа и ее помощник Том Перри объяснили ему, что в Англии игроки стараются легко обедать, чтобы пополнить баланс сил перед матчем. Второй прием пищи крайне необходим – фруктовые соки и энергетические батончики оказывают огромное влияние на работоспособность игрока. Зинченко выслушал, проследил за остальными партнерами по команде, включая капитана, и начал следовать всеобщему плану.

Готовность следовать советам вместе с феноменальной трудовой этикой и талантом помогли Зинченко, когда судьба предоставила ему шанс во второй половине сезона.

На 37-й минуте матча в Саутгемптоне при счете 1:0 в пользу Сити Зинченко неудачно принял мяч и не заметил налетевшего Пьера-Эмиля Хойбьерга. Датчанин удачно сыграл в отборе и мощным ударом отправил мяч под перекладину – 1:1. Вина Александра в команде никак не обсуждалась. Через восемь минут Зинченко выполнил идеальную голевую передачу на голову Агуэро, и тот забил, как оказалось, решающий мяч в матче.

"Сегодня Алекс был лучшим игроком на поле, ведь после ошибки он не стушевался, – рассказывал на пресс-конференции Гвардиола. – Я сказал ребятам в перерыве: "Учитесь у Зинченко". Каждый может ошибиться, но то, что он сделал после этого, чувствуя вину перед командой, было абсолютно выдающимся".

Планшар объясняет прогресс Зинченко на этой позиции. "Он оказывает решающее влияние, когда мы пытаемся создать преимущество в матчах, где у нас 80% владения. Мы объяснили ему, что если он сможет исправить несколько аспектов в своей игре, то будет способен с блеском играть на фланге в течение следующих десяти лет".

Мануэль Эстиарте: "Зинченко играл в отличный футбол, но, впрочем, его самый большой талант – это желание бороться за то, чего он хотел с самого первого дня. А хотел он одного – достичь успеха в Сити. Это всегда было его настоящей силой. Он хотел остаться в клубе. Он был готов ждать своего шанса и бороться за него".

"PEP’s CITY" – уже третья книга о Гвардиоле в библиотеке Parimatch. Скачать эту и другие книги можно абсолютно бесплатно.