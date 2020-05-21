Англия

Исландец высказался о возможных изменениях.

Полузащитник Эвертона Гильфи Сигурдссон заявил, что футбол без болельщиков будет сильно отличатся от привычной игры.

"Думаю, это будет иметь огромный эффект. Болельщики создают атмосферу, и они приносят много страсти. Игроки питаются этим, поэтому, конечно, мы будем удивляться, как это будет праздновать гол в тишине".

"Когда вы выиграете без фанатов на стадионе, все будет совсем по-другому, но фанатам будет приятно снова посмотреть футбол по телевизору. Надеюсь, это только первый шаг к движению в правильном направлении. Надеемся рано или поздно у нас появятся болельщики на стадионе", — сказал Сигурдссон Sky Sports.

Ранее исландский футболист рассказал о подготовке "ирисок" к возможному рестарту сезона.