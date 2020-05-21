Англия

Исландец прокомментировал возвращение к тренировкам.

Полузащитник Эвертона Гильфи Сигурдссон поделился своим мнением о возвращении команды к тренировкам.

"Пауза случилась не в самый подходящий момент. Мы только начали привыкать к новому тренеру и его требованиям. К счастью, мы можем вернуться к тренировкам и попытаемся завершить сезон на сильной ноте.

Знаю, что клуб совместно с руководством АПЛ и правительством работает над тем, чтобы все оставались в безопасности. Я доверяю медицинскому персоналу, поэтому рад вернуться к тренировкам. Это намного веселее, чем заниматься одному.

Думаю, нам потребуется около четырех недель, чтобы подготовиться, но у каждого свой организм", – рассказал Сигурдссон в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 29 поединков в футболке "ирисок", отличившись двумя голами и двумя ассистами.