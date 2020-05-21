Англия

Андре Грей считает французского хавбека исполнителем топ-уровня.

Форвард "шершней" отмечает, что понять важность Поля Погба можно лишь в том случае, если сыграешь против него.

"О Погба негативно отзываются люди, мне это не нравится. Я играл против него четыре-пять раз. Каждый раз к нему никто не может подобраться".

"Он может не забить в девятку ворот, но к нему сложно подобраться. Погба всегда там, где тебя нет – это невозможно прочесть".

"Пока ты не сыграешь против него на поле, это сложно понять", — приводит слова Андре Грея Goal.com.

В текущем сезоне Поль Погба из-за травм и приостановки чемпионата Англии успел отыграть лишь семь матчей и отличиться двумя ассистами.