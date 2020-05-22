Англия

34-летний защитник вспомнил о своем травматичном экс-одноклубнике.

Крайний защитник Истанбула Гаэль Клиши поделился мнением о французском полузащитнике Абу Диаби, с которым он защищал цвета лондонского Арсенала.

"Я думаю, что первая травма, когда он сломал ногу, изменила его карьеру, потому что Абу без шуток был одним из лучших игроков, с которыми когда-либо я играл".

"Дальнейшая его карьера развивалась действительно плохо, но он был хорошим парнем. История с той травмой очень сильно на его повлияла", — приводит слова Клиши Metro.

Напомним, Абу Диаби из-за своих систематических травм завершил профессиональную карьеру в феврале 2019 года. Его последним клубом был французский Марсель.