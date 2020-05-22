Англия

Защитник может покинуть клуб свободным агентом предстоящим летом.

Скорее всего, Ян Вертонген покинет Тоттенхэм летом, сообщает ESPN.

По информации источника, 33-летний футболист хотел бы заключить новую сделку со "шпорами", однако клуб не готов предложить ему соглашение на два года и 70 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что бельгийский центрбек выступает за Тоттенхэм 2012 года. Его контракт завершается 30 июня.

В текущем сезоне защитник провел 26 поединков в футболке Тоттенхэма, отличившись двумя голами и одним ассистом.