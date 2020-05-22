Англия

Капитан Ливерпуля может понять француза и англичанина.

Нголо Канте и Трой Дини отказались тренироваться, так как опасаются заразиться коронавирусом.

Джордан Хендерсон понимает решение игроков Челси и Уотфорда.

"Я уважаю их решение не тренироваться. У каждого своя ситуация в семье. Если кто-то не чувствует себя в безопасности, то не нужно принуждать выходить на работу".

"Я уважаю парней, что не ощущают себя комфортно, но надеюсь, они проявят уважение к мнению футболистов, которые уже вернулись к тренировкам", — приводит слова Джордана Хендерсона Sky Sports.

Отметим, что в случае с Канте Челси не будет давить на футболиста — они готовы понять, если он пропустит остаток сезона.