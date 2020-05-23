Англия

Аргентинец желает вновь стать у руля клуба.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что хочет вновь приступить к работе, и желательно, на Туманном Альбионе.

"Я люблю Англию. Моя идея — продолжать жить в Лондоне, но в то же время я открыт для разных стран".

"Я готов, и теперь мой тренерский штаб стал более профессионален.. Мы многому научились из нашего опыта в Эспаньоле, Саутгемптоне и Тоттенхэме. Мы можем многое предложить людям, которые будут доверять нам в будущем", — сказал Почеттино Sky Sports News.

Ранее аргентинский специалист заявил, что доволен решением Тоттенхэма пригласить на пост главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо.