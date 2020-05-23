Англия

Аргентинец поделился своим мнением о коллеге.

Бывший тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказала о своих отношениях с Жозе Моуриньо и поделился мнением о его назначении в лондонский клуб.

"У нас хорошие отношения с Моуриньо со времен, когда мы встречались на матчах между Эспаньолом и Реалом. Очень рад, что он сейчас работает в Тоттенхэме, заменив меня. Уверен, он благодарен нам за то, в каком состоянии сейчас находится команда.

Я всегда думал, что я займу его место. Думал о том, что меня могли пригласить в Реал Мадрид. А теперь он заменил меня в Тоттенхэме. Невероятно, правда?" – приводит слова Почеттино портал Goal.

Ранее сообщалось, что Почеттино стал приоритетным вариантом для Ньюкасла.