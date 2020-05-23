Англия

Менеджер Уэльса высказал свое мнение о бывшем клубе.

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал трансфер вингера Дэниела Джеймса в Манчестер Юнайтед.

"Джеймс не только талантливый игрок. Он действительно хороший человек и отличный парень. Он хочет улучшить свои навыки, и это то, что я видел за последние 18 месяцев".

"Каждый раз, когда я ходил смотреть его игру в Суонси, он становился все лучше и лучше, и он отлично начал свою карьеру в Юнайтед".

"Но, как я уже сказал, для меня важно то, насколько он хороший человек. Я думаю, что это то, что Солскьяер пытался сделать в последние месяцы — иметь в раздевалке действительно хороших парней", — сказал Гиггз MUTV.

Ранее валлийский полузащитник заявил, что Юнайтед намерен побороться за победу в АПЛ в будущем сезоне.