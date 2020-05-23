Англия

Аргентинец не сменит прописку в ближайшее трансферное окно.

Эрнан Регуэра, агент нападающего Манчестер Сити Серхио Агуэро, заявил, что форвард не покинет "горожан" до конца действия контракта в 2021 году.

"У Серхио есть контракт с Манчестер Сити до 2021 года, и у него нет никаких шансов уехать до этого".

"Посмотрим, что будет после. Я не разговаривал с Интером, и причина очень проста: Агуэро доволен своим пребыванием в Сити и не собирается менять клуб", — сказал Регуэра FCInterNews.it.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах аргентинского футболиста, помимо Интера, также заинтересован мадридский Реал.