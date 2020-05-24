Англия

Экс-защитник видел, что клуб пошел на спад и хотел сменить обстановку, чтобы побеждать.

В 2006 году Эшли Коул сменил Арсенал на Челси. Этот переход вызвал шок среди болельщиков, а СМИ только и писал о переходе англичанина.

Коул пояснил, почему решил покинуть Арсенал и перебраться в состав "синих".

"Решение сменить клуб оказалось легким. Когда я начинал играть за Арсенал, было ядро в лице Киоуна, Симэна, Вийера, Анри, Адамса".

"Они стали уходить, а та система, что приносила успех – в ней начались дыры. Я почувствовал, что команда начинает разваливаться, а потери не восполняются".

"Я хотел сменить обстановку, чтобы побеждать. В Челси я нашел это", — сказал Эшли Коул в интервью BBC.

Отметим, что за Арсенал Коул отыграл 228 матчей, выиграв дважды Премьер-лигу и трижды Кубок Англии.