Англия

Хорват рассказал о работе с молодым специалистом.

Полузащитник Челси Матео Ковачич рассказал о совместной работе с главным тренером команды Фрэнком Лампардом.

"У нас был неплохой год под руководством Маурицио Сарри, ведь мы выиграли Лигу Европы. В итоге он ушел, и Лампард заменил его в команде".

"Я думаю, что с первого момента наши взаимоотношения были хорошими. Мне нравилось, как он нас тренирует. Это очень тяжелые тренировки, мне нравится его характер, как он говорит с командой".

"Я думаю, что могу многому научиться у него, потому что все, чего мне не хватает в моей игре — забивать голы и быть более прямолинейным, это то, чем Лампард был знаменит в своей карьере. Я уже многому научился", — цитирует Ковачича Goal.

Ранее хорватский футболист попал в список самых удачных трансферов в АПЛ.