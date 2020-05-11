Издание назвало переход Бруну Фернандеша в МЮ из Спортинга лучшим в кампании-2019/20.
Данни Ингз, Getty Images
11 мая 2020, 07:58
Известное американское издание ESPN составило свой список лучших трансферов английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.
Лучшим стал переход полузащитника Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед из лиссабонского Спортинга прошлой зимой, который обошелся "красным дьяволам" в 50 миллионов фунтов.
За это время португалец провел в чемпионате Англии всего пять матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Также Бруну становился лучшим игроком АПЛ по итогам февраля.
ТОП-10 лучших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN выглядит следующим образом:
1. Бруну Фернандеш. Из Спортинга в Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтов;
2. Данни Ингз. Из Ливерпуля в Саутгемптон за 20 млн фунтов;
3. Гари Кэхилл. Из Челси в Кристал Пэлас на правах свободного агента;
4. Габриэль Мартинелли. Из Итуано в Арсенал за 6 млн фунтов;
5. Гарри Магуайр. Из Лестера в Манчестер Юнайтед за 78 млн фунтов;
6. Джеймс Маккарти. Из Эвертона в Кристал Пэлас за 3 млн фунтов;
7. Нил Мопе. Из Брентфорда в Брайтон за 20 млн фунтов;
8. Аарон Ван-Биссака. Из Кристал Пэлас в Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтов;
9. Матео Ковачич. Из Реала в Челси за 41 млн фунтов;
10. Исмаила Сарр. Из Ренна в Уотфорд за 27 млн фунтов.
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