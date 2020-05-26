Англия

Вили совершил грубую ошибку, после которой больше не появлялся в составе "альбиселесте" на том турнире.

Голкипер сборной Аргентины и Челси Вильфредо Кабальеро вспомнил чемпионат мира-2018, когда его национальная команда уступила хорватам на групповом этапе (0:3).

"В матче с хорватами я отдал передачу на Сальвио, но вышло это не так, как я задумывал. Мяч полетел по неожиданной траектории и попал к Ребичу. Все думали, что я хотел перебросить мяч, но это было не так. Я в жизни так не бил по мячу. Я хотел подкинуть мяч и выбить его далеко в поле, потому что два форварда соперников уже были близко", — приводит слова вратаря Goal.com.

"На следующий день после моей ошибки на чемпионате мира у каждого был мой номер. Это было не лучшее время. Мне отправляли чрезмерно жесткие сообщения, в том числе и смертельные угрозы. Из-за этого я стал много думать о своей семье и нашем будущем".

"Я хотел бы получить еще один шанс сыграть и оправдать себя, но я понял решение Хорхе Сампаоли в последующих матчах выпускать Франко Армани вместо меня. Кроме того, Франко играл очень хорошо. Я был согласен с решением".

Сборная Аргентины заняла второе место в квартете с Хорватией, Нигерией и Исландией. В 1/8 финала "альбиселесте" в сумасшедшей перестрелке проиграли будущим чемпионам мира Франции.